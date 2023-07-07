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Сегодня, 18:45

Кардиологи рассказали о здоровье сердца и симптомах, предшествующих инфаркту

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Андрей Титаренко
Врач высшей категории
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У мужчины сердечный приступ.
Фото Freepik/drazenzigic

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов 6 июля рассказал aif.ru о симптомах инфаркта. «Симптомы этого опасного состояния важно знать не только взрослым, но и подросткам и детям. Это поможет своевременно распознать инфаркт у своих бабушек и дедушек, может быть, даже у родителей, и вовремя отреагировать», — предупредил врач. По его словам, главный симптом инфаркта миокарда — это интенсивная боль в грудной клетке, обычно за грудиной, которая длится не менее 10 минут. Также может возникнуть жжение или ощущение тяжести в груди («как плиту положили»), боль может отдавать в левое плечо, руку, иногда между лопаток, в челюсть с левой стороны или горло. При этих симптомах нужно незамедлительно вызывать скорую.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал СЭ, что наиболее опасны для здоровья сердца курение (в том числе вейпов и электронных сигарет), алкоголь, наркотические вещества, малоподвижный образ жизни, переедание, хронический недостаток сна, стрессы. «Фактически, таких привычек много, но это самые распространенные», — резюмировал врач.

Ранее, 2 июня 2022 года, мы рассказывали, как самостоятельно определить инфаркт миокарда.

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Советы и рекомендации
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