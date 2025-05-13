Стиль жизни
Кардиолог рассказала, как избежать сердечного приступа весной
Здоровье

13 мая, 12:35

1 мин.

Кардиолог рассказала, как избежать сердечного приступа весной

Мария Задорожная
Автор
Мужские ладони на груди
Фото PeopleImages, iStock

Резкое увеличение физической нагрузки после зимнего сезона может привести к проблемам с сердцем. Об этом в интервью изданию MedicalXpress сообщила кардиолог Госия Вамиль.

По словам эксперта, с наступлением весны многие испытывают желание немедленно заняться спортом на улице, устроить пересадку цветов в саду, сделать уборку в доме или отправиться в поход. Однако такие внезапные изменения в ритме жизни могут представлять опасность.

Кардиолог отметила, что интенсивная физическая нагрузка или работа, к которой организм не привык, способны обострить имеющиеся сердечные проблемы, а также привести к головокружению, обморокам или падению артериального давления.

«Длительное время, проведенное за рабочим столом, и нехватка физической активности ослабляют тело. Чтобы вернуться в форму, потребуется время, а стресс может дополнительно нагрузить сердце», — пояснила врач.

Перед тем как приступать к садовым работам или любой другой физической активности, специалист рекомендует выделять 5-10 минут на разминку и заминку.

«Правильная заминка помогает организму восстановиться и снижает риск головокружений или падения артериального давления», — добавила она.

Также доктор посоветовала прислушиваться к своему организму и обращать внимание на настораживающие симптомы, такие как одышка, боль в груди и учащенное сердцебиение. Она напомнила и о важности поддержания водного баланса и подбора правильной одежды — в соответствии с погодой.

«Обезвоживание и перегрев могут создать дополнительную нагрузку на сердце, особенно у пожилых людей», — подытожила она.

Лишний вес и&nbsp;ожирения провоцируют болезни сердца.5 симптомов больного сердца
