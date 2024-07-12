Кардиолог рассказал, кто находится в группе риска из-за аномальной жары

Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, кому следует быть особенно осторожным в жаркую погоду.

По словам врача, некоторые люди наиболее восприимчивы к повышению температуры. Так к группе риска относятся беременные женщины, пожилые люди, дети в возрасте до 7-8 лет, люди с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также те, кто страдает ожирением. Кроме того, в эту группу входят и курящие люди, так как никотин усиливает гипоксию.

«Среди людей с эндокринными заболеваниями особую осторожность следует проявлять пациентам с сахарным диабетом первого и второго типа и с проблемами щитовидной железы», — отметил медик.

В аномальную жару, когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, доктор порекомендовал отказаться от алкоголя, сигарет, кофе, сладкой газировки и исключить интенсивные физические нагрузки. Также следует скоординировать рацион — убрать острую и тяжелую пищу, добавить больше овощей и фруктов.

«Попробуйте заменить красное мясо на рыбу. Ешьте больше овощей, фруктов и сезонных ягод, чтобы восполнить потерю магния, калия и т. д. Можете добавить в рацион крупы, например, гречку. А в салаты добавить немного кунжута и орехов. И помните главное правило — не переедать!» — сказал кардиолог.

Кроме того, в жаркую погоду эксперт порекомендовал сидеть дома, а при выходе на улице надевать головной убор и брать бутылочку воды.