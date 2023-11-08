Кардиолог предупредила об опасных последствиях приема обезболивающих препаратов

Врач-кардиолог Анна Кореневич в Telegram-канале рассказала, как обезболивающие препараты могут навредить печени.

По ее словам, на состояние органа влияет чрезмерное употребление лекарственных средств от боли.

«Если вы глушите ими головную боль, боли в спине или суставах почти ежедневно, то можете оказаться в группе риска», — объясняет эксперт.

Кроме того, при постоянном приеме лекарственных препаратов врач советует проходить профилактические обследования органов.

«Сдайте кровь: АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий. Если все в норме, значит печень и почки хорошо реагируют на лечение. Это означает, что вероятность, что и дальше так будет, почти 90%», — подытожила кардиолог.

Ранее врач-эндокринолог Надежда Фетисова подробно рассказала о вреде обезболивающих средств.