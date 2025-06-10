Кардиолог объяснила, почему у молодых людей возникают проблемы с сердцем

В беседе с kp.ru научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина заявила, что серьезные болезни сердца стали все чаще появляться у молодых людей. Причина — их образ жизни.

«Все чаще серьезные сердечно-сосудистые заболевания проявляются у людей не только пожилого и старческого возраста, но и в среднем возрасте и даже в более молодых возрастных группах. Причинами этого может быть и наследственный фактор и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности», — пояснила эксперт.

По ее словам, сильнее всего на здоровье сердца оказывают влияние повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, лишний вес и чрезмерное потребление животных жиров.

Чтобы поддерживать здоровье органа, доктор посоветовала давать организму аэробные нагрузки: плавать, выходить на прогулки или кататься на велосипеде. Также важно отслеживать состояние здоровья сердца и вовремя проходить обследования.