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Сегодня, 17:05

Кардиолог объяснила, почему не нужно самостоятельно чистить сосуды

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Медсестра берет кровь.
Фото Freepik/stefamerpik

На портале «Доктор Питер» поделились рекомендациями доктора медицинских наук, профессора, кардиолога Наны Погосовой. По ее словам, самостоятельная чистка сосудов от холестерина бесполезна. «Даже самый жесткий антихолестериновый рацион позволяет снизить уровень холестерина в крови на 6-7%. Если до этого анализы показывали, что у человека холестерин повышен на 100% по сравнению с нормой, очевидно, что такое незначительное улучшение сильно не поможет. Исправить ситуацию помогут лекарства, однако прописать их вам может только врач», — предупредила врач и порекомендовала не заниматься самолечением.

По словам Наны Погосовой, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы помогут физические нагрузки в течение 30-40 минут в день (помогают расщепить и утилизировать жиры, поддерживать вес в норме, повышают уровень «хорошего» холестерина). Также следует ограничить жирную пищу, фастфуд и есть достаточно овощей и фруктов (около 500 граммов ежедневно). Впадать в крайности тоже не стоит, заключила специалист.

Ранее мы рассказывали, о чем говорит повышенный холестерин и что надо делать.

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Медицина
Советы и рекомендации
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