Кардиолог объяснила, на что указывает аритмия после еды

Появление аритмии после пищи может быть признаком нарушений в желудочно-кишечном тракте. Об этом рассказала kp.ru врач-кардиолог, аритмолог и специалист по функциональной диагностике больницы имени Пирогова Ольга Савонина.

По ее словам, сначала необходимо исключить заболевания сердца и сосудов, проблему со щитовидной железой и анемию.

«Сначала пациента нужно проверить на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, врач направляет на ЭКГ и УЗИ сердца, дает направление на анализы. Мы дополнительно исключаем патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также анемию. Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ», — сказала эксперт.

Врач пояснила, что аритмия может развиваться на фоне язвы, воспалительных процессов или онкопатологий желудка. Чтобы исключить эти заболевания, может понадобиться гастроскопия.

«Виновником аритмии может быть и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии», — добавила Савонина.