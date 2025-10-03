Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Кардиолог объяснила, на что указывает аритмия после еды
Здоровье

Сегодня, 16:25

1 мин.

Кардиолог объяснила, на что указывает аритмия после еды

Мария Задорожная
Автор
Девушка держится за сердце
Фото bymuratdeniz, iStock

Появление аритмии после пищи может быть признаком нарушений в желудочно-кишечном тракте. Об этом рассказала kp.ru врач-кардиолог, аритмолог и специалист по функциональной диагностике больницы имени Пирогова Ольга Савонина.

По ее словам, сначала необходимо исключить заболевания сердца и сосудов, проблему со щитовидной железой и анемию.

«Сначала пациента нужно проверить на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, врач направляет на ЭКГ и УЗИ сердца, дает направление на анализы. Мы дополнительно исключаем патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, а также анемию. Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ», — сказала эксперт.

Врач пояснила, что аритмия может развиваться на фоне язвы, воспалительных процессов или онкопатологий желудка. Чтобы исключить эти заболевания, может понадобиться гастроскопия.

«Виновником аритмии может быть и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии», — добавила Савонина.

Причины обратиться к&nbsp;кардиологу.8 причин обратиться к кардиологу, даже если вы не жалуетесь на сердце
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
2 окт 19:05
СМИ: Россияне стали чаще страдать бессонницей
2 окт 18:25
Диетолог объяснила, чем опасно ожирение у детей
2 окт 13:30
СМИ: В России родители жалуются на эпидемию вируса Коксаки среди детей
2 окт 07:00
Креатин — тренд 2025 года: почему тренеры в соцсетях советуют эту спортивную добавку
1 окт 18:30
Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка