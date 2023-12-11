Кардиолог объяснила, как стресс влияет на продолжительность жизни

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что для достижения долголетия нужно перестать тревожиться. Повышенная тревожность приводит к истощению ресурсов организма и влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к непоправимым последствиям. Об этом она сообщила на своей странице в Яндекс.Дзен.

Врач объяснила, что постоянная тревога и переживания часто связаны с пищевыми нарушениями, неправильным питанием и как следствие лишним весом. Все это может привести к сердечным нарушениям.

По словам Кореневич, важно запомнить главный принцип: изменить никого не получится, но можно спровоцировать перемены в себе. Такое правило поможет минимизировать лишнюю тревогу и увеличить шансы на продолжительную жизнь.