Кардиолог объяснила, как распознать у себя высокий холестерин

Врач-терапевт, кардиолог Ольга Фролова в беседе с изданием «Секрет Фирмы» рассказала, в чем опасность повышенного холестерина и как его выявить. «Высокий уровень холестерина — это пусковой крючок для развития атеросклероза, то есть отложения жировых бляшек в сосудах, что может приводить к их сужению и ухудшению тока крови, а это, в свою очередь, грозит тем, что органы перестают получать кислород и питание в полноценном объеме», — предупредила специалист. До 40 лет она порекомендовала особенно не беспокоиться о холестерине, но проверить, чтобы исключить какие-то аномальные или генетические причины. После 40 анализы нужно сдавать ежегодно. «Чтобы не допустить повышения «плохого» холестерина, нужно следить за весом и давлением, отказаться от курения, алкоголя и пищи с большим количеством животных жиров и соли. Еще среди причин называют хронические заболевания», — пояснила кардиолог.

Ухудшение памяти, мышления, нарушение речи и мимики, а также головокружения могут быть признаками атеросклероза сонных артерий, который невозможно обнаружить на ранних стадиях. Онемение, хромота, боль, проходящая в состоянии покоя, возникают, когда бляшки затрагивают сосуды в ногах и ухудшается ток крови. Среди других признаков ксантелазмы — подкожные жировые образования, преимущественно на веках и вблизи сухожилий.

Чаще всего признаки высокого холестерина замечают, когда его уровень достигает пяти. Могут возникать жжение или боль за грудиной после физического или эмоционального перенапряжения. «Это, возможно, ишемическая болезнь сердца, которая, если запустить, легко приведет к инфаркту или остановке сердца», — предупредила Ольга Фролова.

Ранее мы рассказывали о том, что такое повышенный холестерин, и что с этим делать.