Кардиолог назвала вредные привычки, которые губят сердце

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева перечислила привычки, которые наносят вред здоровью сердца.

«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых болезней, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня плохого холестерина, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах. Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости в организме, что также сказывается на сердце», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Врач также отмечает, что на здоровье сердца влияет малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и постоянный стресс.

Ранее врачи объяснили, как определить бессимптомную болезнь сердца.