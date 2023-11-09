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Сегодня, 18:45

Кардиолог назвала четыре профессии, которые доводят до инфаркта

Мария Маковей
Автор
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Мужчины сидят за столом в темноте
Фото FangXiaNuo/istockphoto.com

Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала «Комсомольской правде», представители каких профессий в группе риска сердечных заболеваний.

Как считает эксперт, одна из причин высокой смертности от болезней сердечно-сосудистой системы — низкая физическая активность и стресс на работе.

«Это раньше в Советском Союзе все было по расписанию: подъем, завтрак, работа, ужин, отбой. А между работой — сборы по облагораживанию территорий, спортивные соревнования и прочие активности. Сейчас, увы, во всем мире эпидемия низкой физической активности», — говорит врач.

По словам специалиста, механизм стресса довольно прост — в кровь при напряжении выбрасываются адреналин, норадреналин и кортизол. Вследствие чего повышается давление и увеличивается частота сердечных сокращений, что приводит к гипертонии.

«По моему опыту, представители ряда профессий практически не обходятся без артериальной гипертензии. Вот эти «кардиологические профессии»: руководители, учителя, актеры и зачастую сами врачи. Они в зоне риска внезапных смертей», — подчеркнула Гаврилюк.

Ранее «СЭ» перечислил продукты, запрещенные при гипертонии.

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