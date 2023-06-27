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Сегодня, 19:30

Кардиолог назвал самые опасные народные методы лечения гипертонии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Сергей Кадин предупредил, что баня не всегда полезна для гипертоников.

«Тот факт, что у некоторых растительных компонентов или традиционных процедур научными методами был впоследствии обнаружен гипотензивный эффект, не относит современные биологически активные добавки или физиотерапевтические методы к народной медицине, поэтому лучше говорить не о народной медицине, а о заблуждениях, с ней связанных. Одно из заблуждений — это то, что баня и сауны могут улучшить состояние больного. Но это не так. Для здорового человека банные процедуры — это тренировка сосудов и сердца, повышающая устойчивость к стрессу, помогающая снять накопившуюся усталость, ускорить восстановление после нагрузок. Однако все это достигается за счет интенсивной работы сердечной мышцы, поэтому при высоком давлении нагревание в бане может спровоцировать гипертонический криз. Таким образом, при гипертонической болезни баня уместна, но только в спокойный период и небольшими дозами», — приводит слова Кадина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1589579
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