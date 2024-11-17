Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Кардиолог назвал неочевидный плюс ежедневной зарядки
Здоровье

Сегодня, 13:15

1 мин.

Кардиолог назвал неочевидный плюс ежедневной зарядки

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает зарядку
Фото g-stockstudio, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В разговоре с «СЭ» врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко заявил, что ежедневная утренняя зарядка помогает насытить мозг кислородом. По его словам, регулярные физические упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации. Это, в свою очередь, положительно влияет на общую продуктивность и качество жизни.

Но самым неочевидным плюсом утренней и регулярной зарядки эксперт считает уменьшение тяги к кофеину.

«Зарядка поможет справиться с зависимостью от кофеина. Согласно исследованию канадских ученых, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд энергии, как чашка кофе», — сказал медик.

Доктор подчеркнул, что физические упражнения также снижают симптомы синдрома отмены, возникающего после отказа от бодрящего напитка.

Зарядка для детей. Как приучить ребенка делать зарядку: советы педиатра
Польза и вред
Новости холдинга
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Шольца
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
16 ноя 12:35
Ученые нашли генетическую причину тяги к сладкому
15 ноя 19:05
Терапевт назвала причину, по которой не стоит переезжать к морю
14 ноя 20:05
Флеболог рассказал, какие продукты провоцируют варикоз
14 ноя 18:45
Фитнес-тренер объяснила, зачем нужен миофасциальный релиз
13 ноя 19:45
Фитнес-тренер перечислил причины появления гормонального живота