Кардиолог назвал главный симптом атеросклероза

24 августа врач-кардиолог Константин Крулев в беседе с порталом MedikForum назвал главный признак атеросклероза — патологического состояния, при котором образуются бляшки, нарушается кровоток и повышается риск инфарктов и инсультов. По его словам, то, как человек чувствует себя при быстрой ходьбе, — показатель состояния его сосудов, а также наличия или отсутствия стенокардии. «Если человек может без дискомфорта подняться на пятый этаж, не пользуясь лифтом, то велика вероятность, что атеросклерозом он не страдает», — подчеркнул специалист.

Как пояснил Константин Крулев, стенокардия может проявляться сжимающей болью в груди, которая возникает при ходьбе и проходит в покое. Боли также ощущаются в конечностях, а именно в икроножных мышцах, заключил медик.

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