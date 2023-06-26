Кардиолог назвал 5 причин «молодого» инфаркта

Врач Рустем Османов заявил, что для профилактики инфаркта нужно следить за уровнем холестерина.

«Как правило, инфаркт возникает у людей старше 45-50 лет, так как с возрастом возрастает вероятность развития атеросклероза, высокого кровяного давления и других факторов риска для заболеваний сердца. Однако инфаркт может случиться и в молодом возрасте по нескольким причинам. Чтобы обезопасить себя от инфаркта, придерживайтесь нескольких простых правил. Если у близких родственников был инфаркт в молодом возрасте, есть большой риск унаследовать от них гены, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вредные привычки. Ожирение и низкая физическая активность. Ряд таких заболеваний, как сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гипертония. Длительный и чрезмерный стресс, особенно если он накладывается на другие факторы риска», — приводит слова Османова Life.ru.