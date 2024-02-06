Психиатр назвал действия и продукты, разрушающие мозг

Психиатр и специалист по заболеваниям головного мозга Дэниел Амен считает, что удары головой по футбольному мячу приводят к развитию заболеваний мозга. Как отметил эксперт, это подтверждается статистикой: у футболистов на 50 процентов повышен риск развития деменции, пишет издание Daily Express.

Также врач советует не увлекаться сахаром. Он провоцирует воспалительные процессы и приводит к ожирению, диабету, депрессии и слабоумию.

В списке разрушающих продуктов присутствует кофеин. По словам Дэниела Амена, это вещество снижает приток крови к мозгу, что негативно сказывается на работе органа.

Кроме того, опасен для головного мозга и никотин. Ссылаясь на исследование американских ученых, психиатр подчеркнул, что курение сокращает деятельность мозга, что приводит к деменции, болезни Альцгеймера и нарушению когнитивных функций.