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Какие действия, привычки и продукты разрушают мозг
Здоровье

6 февраля, 17:05

1 мин.

Психиатр назвал действия и продукты, разрушающие мозг

Мария Маковей
Автор
Футболист бьет головой мяч.
Фото Hispanolistic/istockphoto.com
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Психиатр и специалист по заболеваниям головного мозга Дэниел Амен считает, что удары головой по футбольному мячу приводят к развитию заболеваний мозга. Как отметил эксперт, это подтверждается статистикой: у футболистов на 50 процентов повышен риск развития деменции, пишет издание Daily Express.

Также врач советует не увлекаться сахаром. Он провоцирует воспалительные процессы и приводит к ожирению, диабету, депрессии и слабоумию.

В списке разрушающих продуктов присутствует кофеин. По словам Дэниела Амена, это вещество снижает приток крови к мозгу, что негативно сказывается на работе органа.

Кроме того, опасен для головного мозга и никотин. Ссылаясь на исследование американских ученых, психиатр подчеркнул, что курение сокращает деятельность мозга, что приводит к деменции, болезни Альцгеймера и нарушению когнитивных функций.

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