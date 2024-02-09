Гериатр рассказал, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» главный внештатный гериатр Минздрава Краснодарского края Сергей Исаенко рассказал, как пожилым гражданам укрепить иммунную систему.

По его словам, с возрастом иммунитет человека ослабевает. При этом уровень иммунных клеток остается нормальным, но снижается их активность и функциональность. Из-за чего усиливаются воспалительные процессы, включая ухудшение иммунной защиты организма.

«Пожилым людям лучше стараться избегать заражений острыми инфекциями или обострений хронический заболеваний. Потому что они могут привести к сильному ухудшению здоровья, а также развитию старческой астении», — добавил доктор.

Врач советует использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми, вакцинироваться против гриппа, пневмококковой инфекции и других вирусов. Также избегать стрессов, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и правильно питаться.

«В рационе пожилых граждан должны присутствовать белковые продукты, важна и клетчатка. Вместе с тем ежедневно необходимо есть продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа», — заключил медик.