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Как укрепить иммунитет в пожилом возрасте: ответ гериатра
Здоровье

9 февраля, 21:00

1 мин.

Гериатр рассказал, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

Мария Маковей
Автор
Пожилая женщина делает растяжку.
Фото JackF/istockphoto.com
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В эксклюзивном разговоре с «СЭ» главный внештатный гериатр Минздрава Краснодарского края Сергей Исаенко рассказал, как пожилым гражданам укрепить иммунную систему.

По его словам, с возрастом иммунитет человека ослабевает. При этом уровень иммунных клеток остается нормальным, но снижается их активность и функциональность. Из-за чего усиливаются воспалительные процессы, включая ухудшение иммунной защиты организма.

«Пожилым людям лучше стараться избегать заражений острыми инфекциями или обострений хронический заболеваний. Потому что они могут привести к сильному ухудшению здоровья, а также развитию старческой астении», — добавил доктор.

Врач советует использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми, вакцинироваться против гриппа, пневмококковой инфекции и других вирусов. Также избегать стрессов, высыпаться, заниматься умеренной физической активностью и правильно питаться.

«В рационе пожилых граждан должны присутствовать белковые продукты, важна и клетчатка. Вместе с тем ежедневно необходимо есть продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа», — заключил медик.

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