Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Как распознать пневмонию — симптомы: ответ врача
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Врач объяснил, как распознать пневмонию

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка болеет
Фото PixelsEffect/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как распознать и предупредить пневмонию.

«Пневмония, а в народе воспаление легких, часто маскируется под грипп или другие ОРВИ. Спровоцировать ее могут любые вирусы и бактерии, даже вирусы кори, ветрянки, а также грибковые заболевания. Заболеть пневмонией можно в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети до 5 лет и пожилые люди», — отметил эксперт.

По словам специалиста, воспаление легких обычно развивается как осложнение ОРВИ, поэтому во время болезни очень важно соблюдать постельный режим и рекомендации врача.

К основным признакам пневмонии доктор отнес:

  • резкое ухудшение самочувствия на 3-5 день ОРВИ;

  • затянувшийся кашель и небольшой подъем температуры (до 38 градусов);

  • сильная слабость, повышенная потливость, общее недомогание;

  • ощущение колющих болей в боку и спине, усиливающихся во время кашля и вдохе;

  • ощущение нехватки воздуха во время вдоха;

  • жаропонижающие препараты не помогают «сбить» температуру.

Чтобы защититься от пневмонии, Сахаров рекомендует вовремя вакцинироваться против заболеваний, которые могут привести к воспалению легких. Также следует своевременно лечить простудные заболевания, закаливаться, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и самое главное — не заниматься самолечением.

Питьевой режим в&nbsp;жару. Врач рассказал, как соблюдать питьевой режим в жару
Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:35
Ортопед рассказал, чем опасно регулярное ношение каблуков
11:30
Кардиолог рассказал, кто находится в группе риска из-за аномальной жары
10 июл 18:25
Врач рассказал, какими заболеваниями можно заразиться на пляже
10 июл 14:20
Ученый доказал, что алкоголь сокращает продолжительность жизни
9 июл 16:45
Косметолог рассказала, сколько солнцезащитного крема нужно наносить