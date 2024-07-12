Врач объяснил, как распознать пневмонию
Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как распознать и предупредить пневмонию.
«Пневмония, а в народе воспаление легких, часто маскируется под грипп или другие ОРВИ. Спровоцировать ее могут любые вирусы и бактерии, даже вирусы кори, ветрянки, а также грибковые заболевания. Заболеть пневмонией можно в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети до 5 лет и пожилые люди», — отметил эксперт.
По словам специалиста, воспаление легких обычно развивается как осложнение ОРВИ, поэтому во время болезни очень важно соблюдать постельный режим и рекомендации врача.
К основным признакам пневмонии доктор отнес:
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резкое ухудшение самочувствия на 3-5 день ОРВИ;
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затянувшийся кашель и небольшой подъем температуры (до 38 градусов);
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сильная слабость, повышенная потливость, общее недомогание;
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ощущение колющих болей в боку и спине, усиливающихся во время кашля и вдохе;
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ощущение нехватки воздуха во время вдоха;
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жаропонижающие препараты не помогают «сбить» температуру.
Чтобы защититься от пневмонии, Сахаров рекомендует вовремя вакцинироваться против заболеваний, которые могут привести к воспалению легких. Также следует своевременно лечить простудные заболевания, закаливаться, отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, вести активный образ жизни и самое главное — не заниматься самолечением.