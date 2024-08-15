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JAHA: Переработки и низкие зарплаты увеличивают риск развития аритмии
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

JAHA: Переработки и низкие зарплаты увеличивают риск развития аритмии

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала на работе
Фото Ridofranz/istockphoto.com
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Стресс, вызванный переработкой и низкими зарплатами, увеличивает риск развития мерцательной аритмии. Она может привести к инсульту, сердечной недостаточности или другим сердечно-сосудистым осложнениям. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Ученые в течение 18 лет изучали медицинские записи почти 6000 взрослых, работающих в офисе, и пришли к выводу, что у сотрудников, которые перерабатывают, риск развития мерцательной аритмии на 83% выше по сравнению с работниками, не подверженными сверхнагрузкам.


Также те, кто работал по ненормированному графику и получал низкую зарплату, на 97% больше подвержены риску развития патологии.

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