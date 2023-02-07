Исследователи назвали самый депрессивный месяц в году по мнению россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» по запросу издания«Москва-24» провел опрос, который показал, что максимально депрессивным месяцем в году жители российских регионов считают ноябрь. Такое мнение озвучили 22% респондентов, из них примерно треть в возрасте от 18 до 24 лет, преимущественно женщины.

Вторую строчку рейтинга занял февраль. Его сочли депрессивным 21% опрошенных. Третье место с 20% получил январь. Закрывают пятерку декабрь и октябрь с 14% и 8%, соответственно.

Менее депрессивными россияне признали летние месяцы и конец весны — май, июнь, июль и август (по 1%) . Участниками опроса стали мужчины и женщины старше 18 лет с разным уровнем образования и доходов.