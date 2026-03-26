Исследование подтвердило существование постигровой депрессии

Чувство опустошенности после прохождения увлекательной компьютерной игры — довольно распространенное явление, которое получило название «постигровая депрессия». Чтобы глубже разобраться в причинах этого состояния, ученые провели исследование с участием 373 геймеров. Оно опубликовано на платформе Springer Nature Link.

Сначала участники заполнили опросники о своем физическом и психическом здоровье и образе жизни. Выяснилось, что более 28% играют ежедневно, а 41% — почти каждый день.

В результате исследователи выделили четыре ключевых симптома постигровой депрессии: навязчивые мысли об игре, сложности с тем, чтобы «отпустить» ее после финала, желание перепройти сюжет и потерю интереса к другим медиапродуктам.

Наиболее подвержены этому состоянию те, кто много времени проводит в сюжетных и ролевых играх: такие проекты выстраивают сильную эмоциональную связь с игровым миром и персонажами, а завершение игры воспринимается почти как расставание с близким человеком.

Кроме того, исследование выявило связь постигровой депрессии с общим душевным состоянием: у людей с навязчивыми мыслями и сниженным уровнем благополучия подобные переживания проявляются ярче и могут напоминать симптомы классической депрессии.