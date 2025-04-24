Исследование: подростки, которые ложатся раньше спать, умнее сверстников

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, обладают более высоким уровнем умственной активности и показывают лучшие результаты в когнитивных тестах. Это исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

Специалисты проанализировали данные 3222 участников. Молодые люди проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ), выполняли различные когнитивные задания и отслеживали свои привычки сна с помощью фитнес-трекеров.

Исследование показало, что подростки, которые рано ложатся спать, долго спят и имеют спокойный пульс во время сна, демонстрируют лучшие результаты в тестах на чтение, словарный запас, логическое мышление и другие умственные навыки. Хотя ученые изначально предполагали, что существует связь между сном и когнитивными функциями, степень этого влияния оказалась гораздо выше, чем ожидалось.

«Мы считаем, что сон играет ключевую роль в улучшении когнитивных способностей, в частности, за счет процессов консолидации памяти, происходящих во время сна», — сделала вывод автор исследования, профессор клинической нейропсихологии Барбара Саакян.

Эксперт подчеркнули, что даже подростки с полезными привычками в режиме сна все равно спят меньше нормы. Согласно рекомендациям Американской академии медицины сна, подросткам в возрасте от 13 до 18 лет необходимо спать от восьми до десяти часов в сутки.