Исследование: «Оземпик» приводит к потери мышц, а не жира

Группа международных ученых провела исследование популярного препарата для диабетиков «Оземпик», который многие используют как средство для похудения. Они обнаружили, что быстрая потеря веса при его приеме может происходить за счет потери мышечной массы, а не жира. Результаты их работы опубликованы медицинском журнале The Lancet.



«Эта существенная потеря мышечной массы может быть в значительной степени обусловлена величиной потери веса, а не независимым эффектом агонистов рецептора GLP-1, хотя эта гипотеза должна быть проверена», — заявили эксперты.



Специалисты отметили, что эта быстрая потеря мышечной массы может вызвать проблемы со здоровьем. Так низкая мышечная масса связана со снижением иммунитета, повышенным риском инфекций, плохим заживлением ран, физическими нарушениями, низким качеством жизни и более короткой выживаемостью.



«Хотя данных об агонистах рецептора GLP-1 мало, данные бариатрической и метаболической хирургии показывают, что потеря мышечной массы не обязательно снижает силу. Однако сила — это лишь один из аспектов важности мышц. Помимо того, что мышцы являются функциональным органом, они играют важнейшие метаболические роли, которые выходят далеко за рамки движения и силы», — говорится в исследовании.



Поэтому ученые призывают к более осознанному подходу к снижения веса, сочетающему агонисты рецепторов ГПП-1 с физическими упражнениями и диетами для сохранения мышечной массы. Также они напомнили о побочных эффектах, которые возникают при приеме новых лекарств для похудения. Например, когда человек ест меньше, принимая Оземпик, он не получает необходимое количество витаминов и минералов.