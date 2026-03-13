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Исследование: «Оземпик» и его аналоги могут разрушать кости
Здоровье

13 марта, 14:30

1 мин.

Исследование: «Оземпик» и его аналоги могут разрушать кости

Кристина Гергис
Автор
Оземпик и похудение
Фото Varlay, iStock

По данным The Washington Post, новое исследование выявило потенциальную опасность препаратов, повышающих уровень GLP-1, в том числе «Оземпика»: их прием может повышать риск травм костей и сухожилий, а также ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Ученые проанализировали данные почти 150 000 пациентов и установили, что у принимающих такие препараты людей существенно возрастает вероятность развития остеопороза, подагры и остеомаляции.

Конкретные показатели за пятилетний период выглядят так:

  • риск остеопороза вырос почти на 30 %;
  • вероятность подагры увеличилась на 12 %;

  • риск остеомаляции поднялся более чем на 150 % — хотя эта патология встречалась в исследовании реже других.

Доцент кафедры хирургии Университета Пенсильвании Джон Хорнефф заявил, что «результаты превзошли все ожидания».

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