Исследование: микропластик содержится почти во всех напитках

Международная группа ученых провела исследование, которое показало, что микропластик содержится во всех напитках, включая сок и кофе, сообщает Metro.

Так, микропластик был найден почти во всех популярных напитках, как горячих, так и холодных. Анализ охватил 155 образцов, в которых выявлялись частицы размером от 10 до 200 микрометров. Основными источниками загрязнения становятся пластиковые стаканчики, соломинки, чайные пакетики и даже фильтры для кофе. Горячие напитки содержат больше микропластика: в горячем чае в пластиковом стакане в среднем находили 22 частицы, в стеклянной — около 14, а в премиальных чайных пакетиках — до 30.

Исследователи отмечают наличие микропластика не только в чае и кофе, но и в соках. Еще фрагменты могут попадать в организм через воздух, воду и пищу, а также через кожу при использовании косметики или ношении синтетической одежды.

Ранее эксперименты на животных показывали, что микропластик способен повредить кишечник, легкие и репродуктивную систему. Для людей долгосрочные последствия пока не изучены, однако специалисты связывают присутствие пластика с риском преждевременных родов, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

«Наши результаты подчеркивают потенциальный риск для здоровья, связанный с загрязнением напитков микропластиком. Постоянное воздействие этих частиц может иметь неблагоприятные последствия», — резюмировали авторы исследования.