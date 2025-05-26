Исследование: депрессия и тревожность передаются через поцелуи

Ученые из Индии, Ирана, Италии и Великобритании обнаружили, что депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через поцелуи. А именно через микробиомы, находящиеся в полости рта. Об этом сообщается в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.

В эксперименте приняли участие 1740 пар, состоящих в браке не более шести месяцев. Исследователи сравнили 268 пар, в которых один из супругов страдал от депрессии или тревожности, с 268 здоровыми партнерами.

Через полгода выяснилось, что здоровые супруги, живущие с партнерами, страдающими от депрессии или тревожности, начали испытывать аналогичные проблемы. У них увеличился уровень депрессии и тревожности, а качество сна значительно ухудшилось. Эти изменения сопровождались повышением уровня кортизола в слюне — гормона стресса, тесно связанного с депрессией и тревожностью.

При этом состав микробиоты полости рта здорового супруга стал более похожим на микробиоту партнера, страдающего от депрессии. Ученые предполагают, что причиной этого являются бактерии Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Они могут передаваться через поцелуи, оказывая влияние на мозг, нарушая гематоэнцефалический барьер и изменяя поведение.

«Передача микробиоты полости рта между людьми, находящимися в близком контакте, частично способствует возникновению симптомов депрессии и тревожности», — отметили ученые.