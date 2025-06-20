Испанские ученые победили облысение

Ученые из клиники Сан-Карлос в Мадриде заявляют, что в ходе экспериментального лечения стволовыми клетками им почти всегда удавалось восстановить рост волос у мышей.

Как сообщает журнал Telegraph, в рамках эксперимента грызунам-самцам и самкам вводили дигидротестостерон — побочный продукт тестостерона, который приводит к выпадению волос у мужчин и истончению их у женщин. Когда животные полностью потеряли шерсть, половине из них были введены стволовые клетки, извлеченные из жировой ткани, а также аденозинтрифосфат — химическое соединение, способствующее клеточному росту. Другую половину мышей обработали плацебо.

У всех самцов, получавших этот коктейль из стволовых клеток, наблюдался рост волос, и примерно у половины из них они полностью восстановились. У большинства самок также произошло возобновление роста шерсти. Доктор Эдуардо Лопес Бран, руководитель дерматологического отделения больницы Сан-Карлос, отметил, что все «обработанные» самцы вновь обзавелись шерстью. У самок была использована меньшая доза, и результаты оказались несколько ниже, хотя тоже положительными. У 90 процентов из них удалось добиться роста волос.

Ученые предупреждают, что потребуется еще четыре-пять лет, прежде чем новое лекарство станет доступным, а следующий этап испытаний предполагает использование вещества на пациентах.