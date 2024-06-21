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Иппотерапевт перечислила заболевания, при которых помогает терапия лошадьми
Здоровье

Сегодня, 16:30

1 мин.

Иппотерапевт перечислила заболевания, при которых помогает терапия лошадьми

Мария Маковей
Автор
Девочка и лошадь
Фото Drazen __/istockphoto.com
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Иппотерапия — это особый метод реабилитации, при котором используются лошади. По словам иппотерапевта Катерины Гадеевой, данная методика может принести пользу людям любого возраста, но особенно в ней нуждаются именно дети. Например, при церебральном параличе иппотерапия помогает развить устойчивость мышц шеи и спины. А при аутизме и задержке развития улучшить двигательные навыки и психоэмоциональное состояние.

Также специалист в беседе с «СЭ» перечислила и другие заболевания, при которых помогает данная методика реабилитации. К ним она отнесла синдром Дауна, рассеянный склероз, мышечную дистрофию различного происхождения, задержки речевого развития, некоторые заболевания суставов, ампутации, сколиозы, неврозы, остеохондроз. Кроме того, терапия с лошадьми принесет пользу при СДВГ, некоторых психиатрических заболеваниях, гипертонии, а также при начальной стадии артроза в реберно-позвоночных суставах.

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