Инструктор по йоге объяснил, кто может сесть в позу лотоса
В разговоре с «СЭ» инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, все ли могут сидеть в позе лотоса.
По его словам, поза лотоса — это основа йоги. Нередко новички хотят быстрее освоить ее и совсем не думают о последствиях.
Эксперт предупреждает, что сразу принимать такую позу может быть опасно для здоровья, так как у всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника.
«Из-за особенностей строения тазобедренных суставов мало кому в России доступна поза лотоса», — говорит специалист.
Парфенов предостерегает, что неправильная техника и отсутствие должной подготовки гарантированно приведут к повреждению мышц, связок, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов.
Кроме того, тем, у кого были травмы колен, бедер или стоп, перед посещением занятий йогой и принятием позы лотоса необходимо разрешение лечащего врача.