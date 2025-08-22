Стиль жизни
Инфекционист рассказала, какие вирусы активизируются зимой и осенью
Здоровье

22 августа 2025, 19:45

1 мин.

Инфекционист рассказала, какие вирусы активизируются зимой и осенью

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет
Фото PixelsEffect, iStock

Осенью и зимой чаще всего активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающие насморк и кашель. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, инфекции чаще всего проходят в легкой форме, но представляют опасность для маленьких детей и пожилых людей с хроническими болезнями.

«Не менее распространены грипп и COVID-19. В группе риска здесь — дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые», — отметила специалист.

Дополнительно в холодное время года характерен парагрипп. Чаще всего он встречается у детей и сопровождается ухудшением голоса, лающим кашлем и одышкой, добавила она.

Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
  • Niko McCowrey

    Понятно, что авторка - не врач, да и как журналист - не очень. Но, может, стоило зайти на сайт НИИ гриппа им. Смородинцева МЗ РФ и посмотреть в открытом доступе, структуру ОРЗ в прошедшем сезоне и сейчас, в ходе мониторинга? Или госдоклад главного санитарного врача почитать? Впрочем, делать это надо не автору, а вот этим икспердам с 40-летним стажем и нулем актуальных знаний.

    22.08.2025

  • Саша

    Осенью, весной и зимой активируются 35 эндогенных ретровирусов. Они встроены в межгенные области или находятся в антисмысловой ориентации по отношению остальной части гена в ДНК человека.

    22.08.2025

