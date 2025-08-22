Инфекционист рассказала, какие вирусы активизируются зимой и осенью

Осенью и зимой чаще всего активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающие насморк и кашель. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, инфекции чаще всего проходят в легкой форме, но представляют опасность для маленьких детей и пожилых людей с хроническими болезнями.

«Не менее распространены грипп и COVID-19. В группе риска здесь — дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые», — отметила специалист.

Дополнительно в холодное время года характерен парагрипп. Чаще всего он встречается у детей и сопровождается ухудшением голоса, лающим кашлем и одышкой, добавила она.