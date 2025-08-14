Инфекционист рассказал, как защититься от заболеваний при укусе клеща

При укусе клеща действовать следует быстро. Не стоит выжигать его, смазывать маслом или спиртом. Необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт, где паразита аккуратно извлечет врач. Также при необходимости он введет гамма-глобулин — 1 мл на 10 кг веса. Об этом в беседе с РИАМО сказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

«Это может сработать как экстренная профилактика, но только если сделать укол в первые 72 часа после укуса. Если возможности обратиться к врачу нет, удаляйте сами. Берете пинцет, крючок или даже нить, захватываете клеща как можно ближе к коже и плавно, без рывков, вытягиваете вверх», — объяснил доктор.

После удаления клеща врач порекомендовал обработать место укуса антисептиком и сразу же обратиться к врачу. Он подчеркнул, что действовать нужно в течение одного-трех дней, чтобы минимизировать риск заражения опасными инфекциями.