Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Инфекционист рассказал, как защититься от заболеваний при укусе клеща
Здоровье

14 августа, 19:30

1 мин.

Инфекционист рассказал, как защититься от заболеваний при укусе клеща

Мария Задорожная
Автор
Клещи на ветке
Фото Dzurag, iStock

При укусе клеща действовать следует быстро. Не стоит выжигать его, смазывать маслом или спиртом. Необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт, где паразита аккуратно извлечет врач. Также при необходимости он введет гамма-глобулин — 1 мл на 10 кг веса. Об этом в беседе с РИАМО сказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

«Это может сработать как экстренная профилактика, но только если сделать укол в первые 72 часа после укуса. Если возможности обратиться к врачу нет, удаляйте сами. Берете пинцет, крючок или даже нить, захватываете клеща как можно ближе к коже и плавно, без рывков, вытягиваете вверх», — объяснил доктор.

После удаления клеща врач порекомендовал обработать место укуса антисептиком и сразу же обратиться к врачу. Он подчеркнул, что действовать нужно в течение одного-трех дней, чтобы минимизировать риск заражения опасными инфекциями.

Клещи: чем опасны, как защититься.Чем опасен укус клеща и что делать, если вас укусили
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Читайте далее
Бразильские врачи три года списывали опасную болезнь ребенка на его лень

  • Niikiitic

    Боюсь я их

    17.08.2025

  • Vitalick

    Покоя нет от этих маленьких гадов

    15.08.2025

    • Следующий материал
    Бразильские врачи три года списывали опасную болезнь ребенка на его лень

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    18 ноя 16:45
    В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
    18 ноя 15:15
    Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям
    17 ноя 19:55
    Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном
    17 ноя 17:15
    Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
    17 ноя 16:25
    Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски