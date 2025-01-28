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Инфекционист ответила, чем опасен укус клеща
Здоровье

Сегодня, 18:00

1 мин.

Инфекционист ответила, чем опасен укус клеща

Мария Задорожная
Автор
Клещ на дереве
Фото cotuvokne, iStock
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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Ольга Рублева в разговоре с «СЭ» рассказала, чем опасен укус клеща. По ее словам, укус паразита можно заметить не сразу, ведь клещ впрыскивает обезболивающее вещество. Однако место укуса довольно быстро отекает, появляется покраснение и зуд.

Если клещ оказался инфицированным, то его укус может грозить опасными заболеваниями: клещевым энцефалитом и геморрагической лихорадкой. Либо туляремией — инфекционным заболеванием, поражающим лимфатическую систему, и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), провоцирующим неврологические нарушения и поражение суставов. Возможен эрлихиозом и анаплазмозом, поражающие костный мозг.

«Опаснее всего, пожалуй, клещевой энцефалит. Он может вызвать воспаление головного мозга и спинного мозга, что приводит к серьезным последствиям: параличу, эпилепсии, утрате когнитивных способностей. В некоторых случаях вирус может стать смертельным», — отметила медик.

Врач подчеркнула, что заболевание развивается не сразу. Инкубационный период длится в течение 5-21 дня. При этом симптомы заражения энцефалитом и прочими инфекциями могут напоминать обычную ОРВИ:

  • вялость;

  • озноб;

  • повышение температуры;

  • светобоязнь;

  • интоксикация.

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