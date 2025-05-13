Инфекционист назвала болезни, которыми можно заразиться на даче

В интервью 360.ru инфекционист Елена Мескина рассказала, какими болезнями можно заразиться на дачном участке. По ее словам, первое, что следует сделать, — защититься от столбняка. Это серьезное инфекционное заболевание, при котором бактерии могут повредить нервную систему, вызвать мучительные мышечные спазмы, судороги и даже привести к летальному исходу. Инфекцию можно подхватить, например, во время работ с почвой, так как возбудители живут в земле, навозе и кишечнике некоторых животных. Инкубационный период болезни составляет от трех дней до трех недель, и главной мерой профилактики является вакцинация.

«Все люди, которые 10 и более лет не вакцинировались, должны получить прививку против столбняка, прежде чем выезжать на дачу», — подчеркнула Мескина.

Если человек не успел сделать прививку, но получил травму во время работ на даче, необходимо обработать рану и как можно быстрее обратиться к врачу, добавила специалист.

Также существует риск заражения листериозом, который вызывается бактериями, обитающими на растениях и в почве. Симптоматика заболевания схожа с гриппом: пациенты могут жаловаться на увеличение печени и селезенки, а также на диарею. Беременные женщины должны особенно остерегаться этой инфекции, так как она способна вызвать выкидыши или сепсис у новорожденных. При появлении первых симптомов важно незамедлительно обратиться к врачу для назначения антибактериальной терапии. Поэтому Мескина настоятельно рекомендовала дачникам быть осторожными при работе с землей, чаще мыть руки и менять одежду после работы в огороде.

Также среди распространенных заболеваний, которые можно подхватить на даче, выделяют гельминтозы, такие как энтеробиоз, аскаридоз и токсокароз. Инфицирование происходит через землю или овощи, в частности, зелень. Первые признаки у заболевшего могут напоминать кишечные расстройства: возникают тошнота, сонливость и апатия.

«Если действительно нарушается качество жизни, то будет полезно сдать анализ на глисты после земляных работ», — рекомендовала врач.

Она добавила, что следует тщательно мыть и обрабатывать руки, а также овощи, фрукты, зелень и ягоды, собранные с огорода.

Не стоит забывать про клещей. Это переносчики опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит, поэтому дачникам стоит одеваться в закрытую одежду и использовать репелленты. В дополнение к этому необходимо оберегать себя от кишечных инфекций, пить только чистую, кипяченую воду и тщательно мыть руки, а также все продукты, собранные с огорода, подытожила инфекционист.