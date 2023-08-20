Иммунологи рассказали, как справиться со стрессом

17 августа на сайте телеканала «ГТРК Самара» врач-психонейроиммунолог Константин Блашенцев рассказал, какие болезни провоцирует стресс. По его словам, людей, живущих в постоянном стрессе, сопровождают такие болезни, как бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, гиперфункция щитовидной железы (тиреотоксикоз), атопический дерматит (нейродермит), артериальная гипертензия, воспаления кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона). С недавних пор к этому списку добавились псориаз, сахарный диабет второго типа, мигрень, болезни сердца, аллергический ринит и бесплодие.

Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, как побороть гормон стресса — кортизол. «В современной жизни мы постоянно подвергаемся различным негативным факторам, на которые реагируем повышением кортизола. Есть ряд продуктов, которые я рекомендую добавить в рацион, чтобы снизить гормон стресса. Это бананы, квашеная капуста и любые ферментированные продукты, черный и зеленый чай (не в коем случае не кофе — он повышает кортизол), чистая вода, рыба, говядина, орехи, бобовые», — заключила эксперт.

Ранее, 17 апреля, мы рассказывали, какие способы помогут восстановиться после стресса.