Иммунолог рассказала, какие цветы подарить девушке, если она аллергик

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», какие цветы подарить девушке, если она — аллергик. «Начну с того, что любой цветок может вызвать аллергию. Но чего точно дарить не стоит, так это лилии, пионы, ромашки, маргаритки, подсолнухи, каллы, астры, георгины, сирень, черемуху, хризантемы и герберы. Также нельзя украшать букеты злаковыми», — подчеркнула специалист.

Если ваша девушка аллергик, Наталья Перова порекомендовала подарить ей букет из цветов, у которых почти нет пыльцы. «Это могут быть орхидеи, нарциссы, тюльпаны. Почти не пахнут альстромерии. Тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух у эустомы и розы. Самыми безопасными в этом плане считаются суккуленты», — подытожила врач.

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