Иммунолог предупредила об опасности курения вейпов

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», чем опасно курение вейпов. «При курении вейпов происходит нагревание и выпаривание жидкости, содержащей различные примеси и никотин. Это вызывает гораздо более сильную зависимость, нежели обычные сигареты», — предупредила эксперт.

По словам Натальи Перовой, из-за курения вейпов сильно «помолодели» легочные заболевания. Девушки, желающие стать мамами, при курении вейпов сильнейшим образом подвергают опасности и себя, и будущего ребенка. «В период беременности диафрагма поднимается вверх и сжимает легкие. Здоровые легкие спокойно это перенесут, а больные — нет», — отметила врач. При этом ребенку курящей вейпы мамы вместо свежего воздуха уже в утробе приходится дышать опасными парами, что чревато тяжелыми заболеваниями легких, сердца и других органов, резюмировала эксперт.

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