Иммунолог предупредила об опасности, которую скрывает корь

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Иммунолог Зоя Скорпилева считает, что единственная защита от кори — это вакцинация. Специфического лечения нет, все зависит от симптомов, пишет «Звезда».

По словам врача, корь очень заразна и может привести к ужасным для человека последствиям.

«Начинается высокая температура, присоединяется кашель, насморк, с пятого дня заболевания появляется характерная сыпь», — говорит доктор.

Скорпилева предупреждает, что тяжелые формы вируса, такие как коревая пневмония, гигантоклеточная пневмония, коревой панэнцефалит, настолько опасны, что могут привести к летальному исходу.