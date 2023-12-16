Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Иммунолог предупредила об опасности, которую скрывает корь
Здоровье

Сегодня, 10:30

1 мин.

Иммунолог предупредила об опасности, которую скрывает корь

Мария Маковей
Автор
Больной ребенок с высокой температурой
Фото Milos Dimic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Иммунолог Зоя Скорпилева считает, что единственная защита от кори — это вакцинация. Специфического лечения нет, все зависит от симптомов, пишет «Звезда».

По словам врача, корь очень заразна и может привести к ужасным для человека последствиям.

«Начинается высокая температура, присоединяется кашель, насморк, с пятого дня заболевания появляется характерная сыпь», — говорит доктор.

Скорпилева предупреждает, что тяжелые формы вируса, такие как коревая пневмония, гигантоклеточная пневмония, коревой панэнцефалит, настолько опасны, что могут привести к летальному исходу.

Куркума. Какие продукты помогают укрепить иммунитет? Рассказали врачи
Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
В Белгородской области умер пострадавший при подрыве машины на мине
В офисе Туска заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
15 дек 20:30
Врач рассказал, как уберечь себя от «новогодних» опасностей
15 дек 17:20
Врач назвала симптомы железодефицита
14 дек 16:10
Аллерголог объяснил, что провоцирует аллергию на сладкое
13 дек 18:25
Терапевт назвал самые распространенные ошибки при лечении простуды
13 дек 15:35
Стоматолог назвала пять опасных ингредиентов зубной пасты
dasdsadada