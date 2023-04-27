Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:30

Иммунолог предупредила об опасности использования хлора

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руки в перчатках открывают хлорку.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», что использование хлора в процессе домашней уборки может привести к ожогам слизистых и спровоцировать ряд других опасных состояний. «Хлор — ядовитое вещество. Соглашусь, зависит от концентрации и частоты обработки, но даже его пары при вдыхании вызывают удушье, приступы кашля, как при астме. В тяжелых случаях может дойти до отека легких», — предостерегла специалист.

Особенно осторожными Наталья Перова порекомендовала быть хозяйкам, у которых в доме есть маленькие дети. «Из-за низкого роста малыши вдыхают хлорку до тех пор, пока она не выветрится. И, если не происходит ожога, то микробиом (полезные бактерии организма) страдает однозначно», — предупредила иммунолог. Использовать белизну целесообразно в разведенном виде, например, для мытья площадки между квартирами — двух раз в месяц будет достаточно, резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как часто надо мыть полы дома.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач предупредил о влиянии электромагнитного излучения на самочувствие
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости