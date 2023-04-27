Иммунолог предупредила об опасности использования хлора

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», что использование хлора в процессе домашней уборки может привести к ожогам слизистых и спровоцировать ряд других опасных состояний. «Хлор — ядовитое вещество. Соглашусь, зависит от концентрации и частоты обработки, но даже его пары при вдыхании вызывают удушье, приступы кашля, как при астме. В тяжелых случаях может дойти до отека легких», — предостерегла специалист.

Особенно осторожными Наталья Перова порекомендовала быть хозяйкам, у которых в доме есть маленькие дети. «Из-за низкого роста малыши вдыхают хлорку до тех пор, пока она не выветрится. И, если не происходит ожога, то микробиом (полезные бактерии организма) страдает однозначно», — предупредила иммунолог. Использовать белизну целесообразно в разведенном виде, например, для мытья площадки между квартирами — двух раз в месяц будет достаточно, резюмировала эксперт.

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