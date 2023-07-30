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Сегодня, 18:35

Иммунолог порекомендовал пройти вакцинацию от кори

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Врач набирает вакцину.
Фото Freepik/jcomp

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 29 июля в беседе с порталом «Лента.Ру» оценил ситуацию с распространением кори и призвал россиян пройти вакцинацию. По его словам, с осени 2022 года в России увеличилась заболеваемость корью, краснухой, ветряной оспой и другими инфекциями, что специалист связал с последствиями COVID-19. «Рост заболеваемости связан с долгосрочными проблемами с коллективным иммунитетом», — пояснил он.

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева подтвердила СЭ, что защититься от кори можно только с помощью прививки. «Если вакцину поставили вовремя, или человек уже перенес заболевание, у него появляется стойкий иммунитет к кори. Плановую вакцинацию проводят детям в 12-18 месяцев, а затем в шесть лет. Взрослых вакцинируют в возрасте до 35 лет два раза с интервалом в три месяца, при этом ревакцинацию делать не нужно», — заключила медик.

Ранее, 12 июля, мы рассказывали, что в 2023 году ситуация по заболеваемости корью на территории России осложнилась.

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Медицина
Советы и рекомендации
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