Иммунолог объяснила, что такое мононуклеоз, которым заболела Щербакова

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что такое мононуклеоз, которым заболела олимпийская чемпионка Анна Щербакова, и чем это заболевание опасно.

19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске.

«Самый частый возбудитель мононуклеоза — вирус Эпштейн-Барр. Среди симптомов: лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки. Мононуклеоз может протекать, как в легкой, так и в тяжелой форме. Многие переносят его в «стертой» форме с формированием иммунитета», — пояснила специалист.

Чтобы определить мононуклеоз, проводят общий анализ крови и анализ на антитела IgM и IgG к Эпшейн-Барру.

«Также берется стандартная биохимия для оценки состояния внутренних органов. Следует отметить, что и у здорового человека может быть повышен показатель IgG к Эпштейн-Барру», — заявила иммунолог.

Продолжительность болезни у всех разная, при этом острая фаза длится около двух недель. Повышенная утомляемость может сохраняться в течение еще нескольких недель и даже месяцев (до 10% случаев).

«Когда спортсменка сможет вернуться к тренировкам, зависит от течения заболевания. Но, думаю, примерно через месяц уже будет радовать публику своими выступлениями», — заключила эксперт.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021). Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала Гран-при, трехкратная чемпионка России и серебряный призер турнира.