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Иммунолог объяснил, для кого особенно опасно заражение сразу двумя вирусами
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Иммунолог объяснил, для кого особенно опасно заражение сразу двумя вирусами

Мария Маковей
Автор
Мама измеряет дочери температуру
Фото Dima Berlin/istockphoto.com
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Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью «Вечерней Москве» рассказал, чем и для кого опасно заражение двумя вирусами сразу.

По словам врача, параллельное заражение двумя инфекциями способно увеличить количество госпитализаций, тяжелых течений заболеваний и летальных исходов.

Как отметил доктор, в зоне риска заражения двумя вирусами находятся старики, люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные и дети младше пяти лет.

«Просто нужно внимательно оценивать состояние по наиболее тяжелому вирусу. Условно, если человек заболел коронавирусом и гриппом, то тяжелее коронавирус. Если гриппом и риновирусом, то тяжелее грипп. По самому тяжелому и смотрим ухудшения или улучшения», — подытожил Крючков.

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