Иммунолог назвал причину затяжной простуды

Иммунолог Николай Крючков считает, что причина затяжной простуды кроется в сочетании вирусов. Об этом он сообщил изданию Lenta.ru.

«Надо понимать, что, когда есть высокая заболеваемость ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно двумя-тремя, тоже растет. Потому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — сказал доктор.

Иммунолог утверждает, что ОРВИ болеют две-три недели. Но иногда бывает, что организм после выздоровления атакуют вторичные бактериальные инфекции, которые дольше лечатся.

Кроме того, Крючков напомнил и о постковидном синдроме, который отличается большой длительностью.

«Есть и другие инфекции. Например, в рост пошел коклюш, который как раз сопровождается длительным кашлевым синдромом. У взрослых многие недели инфекция протекает в стертой форме», — подчеркнул доктор.

Ранее «СЭ» рассказал о дыхательных техниках йоги, которые укрепляют иммунитет.