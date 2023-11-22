Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:45

Иммунолог назвал причину затяжной простуды

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Простуженная девушка закуталась в одеяло
Фото MTStock Studio/istockphoto.com

Иммунолог Николай Крючков считает, что причина затяжной простуды кроется в сочетании вирусов. Об этом он сообщил изданию Lenta.ru.

«Надо понимать, что, когда есть высокая заболеваемость ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно двумя-тремя, тоже растет. Потому неудивительно, что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, отличающихся длительным течением и другими особенностями», — сказал доктор.

Иммунолог утверждает, что ОРВИ болеют две-три недели. Но иногда бывает, что организм после выздоровления атакуют вторичные бактериальные инфекции, которые дольше лечатся.

Кроме того, Крючков напомнил и о постковидном синдроме, который отличается большой длительностью.

«Есть и другие инфекции. Например, в рост пошел коклюш, который как раз сопровождается длительным кашлевым синдромом. У взрослых многие недели инфекция протекает в стертой форме», — подчеркнул доктор.

Ранее «СЭ» рассказал о дыхательных техниках йоги, которые укрепляют иммунитет.

Медицина
0
Читайте также
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Физиотерапевт объяснил, почему при нагрузках болят колени
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости