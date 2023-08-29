Иммунолог назвал лучший способ защититься от инфекций осенью

27 августа кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом «Лента.Ру» назвал лучший способ защититься от инфекций осенью. Наиболее распространенные заболевания в этот период — грипп и новая коронавирусная инфекция.

По словам специалиста, самый эффективный способ защиты от инфекций осенью — вакцинирование. Оно ставит мощный барьер и минимизирует неблагоприятные последствия возможного заражения. «Оптимальный срок вакцинации от гриппа — это сентябрь-октябрь, не позже. От коронавирусной инфекции — каждые полгода от момента подтвержденного заболевания COVID-19 или от предыдущей вакцинации», — подытожил Николай Крючков.

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