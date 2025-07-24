24 июля 2025, 19:05

ИИ вывел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

В журнале Nature Communications представили повторный анализ данных крупного клинического исследования AMARANTH, которое изучает препарат для лечения болезни Альцгеймера. Изначально тесты лекарства оказались безуспешными, но опыт удалось все же провести с помощью ИИ.

Испытания препарата ланабесестат, который снижает уровень бета-амилоида в мозге, были близки к провалу. Дело в том, что после курса лечения улучшений в когнитивных функциях участников не зафиксировали, из-за чего проект сочли бесперспективным.

Однако после международная группа ученых применила к тем же данным инновационный ИИ-инструмент — предиктивную прогностическую модель (PPM). Она анализирует исходные показатели пациентов — данные МРТ, наличие генетических маркеров, уровень бета-амилоида и результаты тестов памяти.

Кроме того, нейросеть способна предсказывать скорость развития болезни Альцгеймера у конкретного человека. Именно эта технология позволила выделить среди участников эксперимента две группы: с «медленным» и «быстрым» прогрессированием нейродегенерации.

Новая классификация показала, что у пациентов с медленно прогрессирующей формой заболевания при приеме ланабесестата в дозе 50 мг снижение когнитивных функций замедлялось на 46 процентов по сравнению с группой плацебо. У больных с быстрым течением болезни подобного эффекта зафиксировано не было.

Таким образом, применение искусственного интеллекта позволило существенно сократить необходимый размер выборки, что может значительно ускорить и удешевить проведение будущих клинических испытаний. Сами ученые отметили эффективность ИИ в такого рода исследованиях.

Ученые нашли причину болезни Альцгеймера и способ регенерации мозга после нее
