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ИИ научился определять признаки рака с точностью 90 процентов
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

ИИ научился определять признаки рака с точностью 90 процентов

Мария Маковей
Автор
ИИ и лаборатория
Фото Hispanolistic/istockphoto.com
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Шведские ученые обучили модель искусственного интеллекта (ИИ) Candycrunch определять один из первичных признаков рака через анализ структур сахарных молекул в клетках тела человека. Об этом сообщается на сайте университета Гетеборга.

Так, ИИ дали проанализировать 500 тысяч структур полисахаридов (или гликан) в клетках человека. А гликановые маркеры — это один из важнейших первичных признаков рака. В лабораториях подобные анализы проводятся при помощи масс-спектрометрии, а «человеческая» обработка данных может длиться несколько дней.

«Обучение позволило Candycrunch рассчитать точную структуру сахара в образце в 90 процентах случаев. Мы считаем, что анализ гликанов станет важной частью биологических и клинических исследований», — заметил старший лектор Даниэль Бохар.

Разработчики ИИ уверены, что через несколько лет искусственный интеллект сможет решать более широкий ряд задач в диагностике онкологических заболеваний. При этом Candycrunch уже точно расшифровывает полисахаридные структуры низкой концентрации, в то время как человек склонен упускать их из виду.

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