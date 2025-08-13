Храп женщины оказался признаком редкой формы онкологии

Храп женщины из Англии стал симптомом редкого типа рака, сообщает Fox News. Клэр Барбери рассказала, что заметила одностороннюю заложенность носа и подумала, что это может быть следствием COVID-19 или раздражения слизистой из-за частых тестов на коронавирус на работе в доме престарелых. Со временем симптомы усилились: она начала спать с открытым ртом и задыхаться во сне, чего ранее не происходило.

Самостоятельные попытки лечения не дали результат, и британка обратилась к врачу. При обследовании и биопсии обнаружили злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, которая уже разрушила кость у основания черепа. Это оказался признак редкого и потенциально опасного заболевания — обонятельной нейробластомы.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, которое провел хирург Шахз Ахмед. По его словам, опухоль простиралась через основание черепа в нижнюю часть мозга, что сделало операцию крайне рискованной: рядом находились жизненно важные сосуды, и вероятность судорог или инсульта была высокой.

Операция заключалась в удалении опухоли вместе с обонятельными луковицами, что привело к полной потере обоняния у Барбери. Операция прошла без осложнений. Затем она прошла шестикратный курс химиотерапии. Сейчас девушка находится под постоянным наблюдением врачей, постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьей.