Храп женщины оказался признаком редкой формы онкологии
Здоровье

13 августа, 17:35

1 мин.

Храп женщины оказался признаком редкой формы онкологии

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото Drazen Zigic, iStock

Храп женщины из Англии стал симптомом редкого типа рака, сообщает Fox News. Клэр Барбери рассказала, что заметила одностороннюю заложенность носа и подумала, что это может быть следствием COVID-19 или раздражения слизистой из-за частых тестов на коронавирус на работе в доме престарелых. Со временем симптомы усилились: она начала спать с открытым ртом и задыхаться во сне, чего ранее не происходило.

Самостоятельные попытки лечения не дали результат, и британка обратилась к врачу. При обследовании и биопсии обнаружили злокачественную опухоль размером около пяти сантиметров, которая уже разрушила кость у основания черепа. Это оказался признак редкого и потенциально опасного заболевания — обонятельной нейробластомы.

Было принято решение об оперативном вмешательстве, которое провел хирург Шахз Ахмед. По его словам, опухоль простиралась через основание черепа в нижнюю часть мозга, что сделало операцию крайне рискованной: рядом находились жизненно важные сосуды, и вероятность судорог или инсульта была высокой.

Операция заключалась в удалении опухоли вместе с обонятельными луковицами, что привело к полной потере обоняния у Барбери. Операция прошла без осложнений. Затем она прошла шестикратный курс химиотерапии. Сейчас девушка находится под постоянным наблюдением врачей, постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьей.

Потеря обоняния.Психолог назвал причины потери обоняния
