Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка

Мария Задорожная
Автор
Полная девушка грустит
Фото shurkin_son, Freepik

Если избавиться от лишнего веса с помощью корректировки питания и физической активности не получается, следует прибегнуть к бариатрическим операциям. Об этом в интервью РИАМО заявил бариатрический хирург Павел Бирюков.

По его словам, это хирургическое вмешательство не только уменьшает объем желудка, но и запускает долговременные физиологические изменения, чтобы обеспечить сохранение результата в течение многих лет.

«Основы эффективности снижения массы тела заложены при определенных видах бариатрических операций — это всегда сочетание как минимум двух условий: уменьшение объема желудка, уменьшение влияния гормона, который провоцирует аппетит, укорочение участка пищеварения и всасывания веществ», — объяснил эксперт.

Показанием к проведению бариатрии врач отнес не только критический лишний вес, но и наличие сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, патологии суставов, репродуктивные нарушения у мужчин и женщин, варикозная болезнь и другие состояния, ассоциированные с ожирением.

Ученые создали таблетку от&nbsp;ожирения.Ученые почти создали таблетку от ожирения

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
30 сен 14:25
Ученые нашли связь между отсутствием секса и высоким интеллектом
30 сен 13:30
Стилист объяснил, когда нужен детокс для волос и как его делать
29 сен 18:30
Врач назвала болезни, которыми чаще всего страдают офисные работники
29 сен 16:25
СМИ: «пандемия» сухого глаза охватила россиян
28 сен 15:30
Терапевт назвала неработающие методы лечения ОРВИ