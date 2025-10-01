Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка

Если избавиться от лишнего веса с помощью корректировки питания и физической активности не получается, следует прибегнуть к бариатрическим операциям. Об этом в интервью РИАМО заявил бариатрический хирург Павел Бирюков.

По его словам, это хирургическое вмешательство не только уменьшает объем желудка, но и запускает долговременные физиологические изменения, чтобы обеспечить сохранение результата в течение многих лет.

«Основы эффективности снижения массы тела заложены при определенных видах бариатрических операций — это всегда сочетание как минимум двух условий: уменьшение объема желудка, уменьшение влияния гормона, который провоцирует аппетит, укорочение участка пищеварения и всасывания веществ», — объяснил эксперт.

Показанием к проведению бариатрии врач отнес не только критический лишний вес, но и наличие сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, патологии суставов, репродуктивные нарушения у мужчин и женщин, варикозная болезнь и другие состояния, ассоциированные с ожирением.