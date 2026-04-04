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Хирург предупредил о последствиях некачественной косметологии
Здоровье

4 апреля, 12:30

1 мин.

Хирург предупредил о последствиях некачественной косметологии

Кристина Гергис
Автор
Косметолог вводит препарат под кожу
Фото LENblR, iStock

Косметология — то направление, которое требует больших знаний и высокой квалификации специалистов. Однако все чаще СМИ и новостные издания пестрят заголовками о неудачном ботоксе и мигрирующих филлерах. Как не попасть на кушетку хирурга после уколов красоты, рассказал RuNews24.ru пластический хирург Тигран Алексанян.

По мнению доктора, самая распространенная ошибка косметологов — неправильное применение препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Введение филлеров в нос может вызвать отмирание клеток. Не менее опасна и контурная коррекция. «Лучше сделать ринопластику или подтяжку лица и решить проблему раз и навсегда, чем регулярно колоть инъекции, которые могут повести себя непонятным образом и привести к непоправимым последствиям», — отметил профессор.

По словам эксперта, ошибки косметологов способны вызвать серьезные осложнения. Чтобы избежать рисков, стоит выбирать специалистов с медицинским образованием и соответствующей квалификацией: «Необходимо обращаться только к профессионалам, которые знают свое дело и могут гарантировать безопасность и качество услуг».

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