Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Хирург ответил, как ринопластика влияет на восприятие себя
Здоровье

27 января, 19:45

1 мин.

Хирург ответил, как ринопластика влияет на восприятие себя

Кристина Гергис
Автор
Ринопластика
Фото bymuratdeniz, iStock

Главный врач клиники пластической хирургии, профессор Тигран Алексанян, рассказал «Газете.Ru», как ринопластика помогает обрести уверенность в себе.

По его словам, небольшие эстетические несовершенства носа, такие как горбинки, асимметрии и диспропорции, нередко становятся источником внутреннего дискомфорта и могут заставлять избегать лишнего внимания. Когда нос гармонично вписывается в черты лица, человек перестает фокусироваться на «недостатке» и чувствует себя увереннее. Специалист отмечает: Новая форма носа придает смелости и раскрепощенности.

«Им легче общаться, устанавливать новые знакомства и выражать свои мысли. Уверенность, которую они обретают, позволяет им покорять вершины, о которых раньше они даже не смели мечтать», — заключил эксперт.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Красота
Новости холдинга
Житель Хабаровска прыгнул с флагом РФ со 145-метровой высотки в Малайзии
Украинец Забарный обрезал Сафонова с фото «ПСЖ» после победы в Суперкубке
«Спартак» нашел вратаря, «Зенит» хочет обменять Луиса Энрике на Головина, «Локо» согласился продать Батракова. Главные трансферные слухи РПЛ за 13 августа 2026
FIA разрешила российским гонщикам выступать с флагом и гимном
В Совфеде оценили реакцию Японии на поездку Путина на Курилы
МЧС призвало москвичей к осторожности из-за порывистого ветра
Читайте далее
Психолог объяснила, как не подхватить чужую панику
Следующий материал
Психолог объяснила, как не подхватить чужую панику
Последние новости
19:00
Ученые назвали тренировки, которые защитят от хронических заболеваний
17:00
Психиатр рассказала, когда увлечение ЗОЖ может указывать на пищевое расстройство
15:00
Биолог объяснила, как чрезмерные тренировки могут ослабить иммунитет
14:00
Тренер объяснила, как спорт влияет на тестостерон у мужчин и женщин
12 авг 18:30
Эндокринолог рассказала, как тренироваться при тиреоидите