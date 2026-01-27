Хирург ответил, как ринопластика влияет на восприятие себя

Главный врач клиники пластической хирургии, профессор Тигран Алексанян, рассказал «Газете.Ru», как ринопластика помогает обрести уверенность в себе.

По его словам, небольшие эстетические несовершенства носа, такие как горбинки, асимметрии и диспропорции, нередко становятся источником внутреннего дискомфорта и могут заставлять избегать лишнего внимания. Когда нос гармонично вписывается в черты лица, человек перестает фокусироваться на «недостатке» и чувствует себя увереннее. Специалист отмечает: Новая форма носа придает смелости и раскрепощенности.

«Им легче общаться, устанавливать новые знакомства и выражать свои мысли. Уверенность, которую они обретают, позволяет им покорять вершины, о которых раньше они даже не смели мечтать», — заключил эксперт.