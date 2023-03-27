Голливудский диетолог поделился секретами «Вечной молодости»

Голливудский диетолог Говард Мурад составил правила питания и образа жизни, которые помогают сохранять здоровье, красоту и молодость. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

Первое правило касается воды. Ее нужно не только пить, но и есть. Речь о том, что в рационе должны быть свежие овощи и фрукты, содержащие структурированную воду. «Она позволяет клеткам поддерживать нужный уровень влаги, антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ. Если придерживаться этого принципа, литрами пить воду не понадобится», — поясняет эксперт.

Доктор Говард Мурад рекомендует включать в ежедневный рацион цельнозерновые культуры, помогающие укрепить волокна коллагена, жирную рыбу, белковые продукты (творог, сыр, мясо, яйца), бобовые. «Главный принцип диеты заключается в том, что человек на 80 процентов питается правильно, на 20 процентов — тем, что он действительно любит. То есть табу на шоколадки, пирожные, чипсы, алкоголь и сладкую газировку не накладывается», — подчеркивает диетолог. Объясняется это тем, что человек должен испытывать удовольствие от того, что он ест. Ограничения же провоцируют стресс, который ускоряет старение.

Еще одна важная составляющая «Кувшина здоровья» — регулярные занятия спортом, 3-4 раза в неделю будет достаточно. «Да, во время изнурительных силовых тренировок или пробежки человек потеет и теряет столь необходимую клеткам влагу. Однако взамен получает крепкие мышцы, которые на 70 процентов состоят из воды», — говорит доктор Мурад. Подойдут танцы, пилатес и йога.

Также диетолог рекомендует поддерживать молодость и снаружи. Среди кремов стоит выбирать те, что содержат вещества, удерживающие влагу в клетках: лецитин, гиалуроновую кислоту, растительные экстракты и масла.

Завершающий принцип системы Говарда Мурада: «Будьте несовершенны, живите дольше».

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